В Крыму легковушка насмерть сбила мотоциклиста

Фото: МВД России по Республике Крым

Накануне, 7 июня, в Красногвардейском районе произошла дорожная авария со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

ДТП случилось около 19:20 на дороге Октябрьское – Садовое, недалеко от села Искра. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь в направлении Садового, при повороте налево на полевую дорогу не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом Yamaha, который двигался в попутном направлении.

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

– Водитель мотоцикла Yamaha, 1982 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, – сообщили в МВД.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

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