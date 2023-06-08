Крым отправил в Херсонскую область гуманитарную помощь

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова
Крым отправил в пункты временного размещения в Херсонской области гуманитарный груз. Как сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов, для граждан, эвакуированных из подтопленных районов, собрали вещи первой необходимости, лекарства и продукты питания.
Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова
Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова
Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова
– Крым будет продолжать оказывать Херсонской области всю необходимую помощь, – подчеркнул Аксенов.
Напомним, накануне пункт временного размещения в Железном Порту посетил руководитель специального гуманитарного центра Крымской метрополии протоиерей Дмитрий Кротков. Он привез продукты питания: рыбные и мясные консервы, бакалея и крупы, масло, сладости.
Ранее сообщалось, что крымские спасатели приведены в готовность на случай эвакуации населения Херсонщины. В области работают спасатели из разных регионов страны, в том числе, аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Севастополю и Республике Крым.
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