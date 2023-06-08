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НовостиОбщество8 июня 2023 8:08

На улицах Московской и Гоголя в Ялте установили 17 новых лавочек

Сейчас скамеек больше, чем было до благоустройства территорий. Часть добавили по просьбам жителей
Дмитрий Коренев
Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Фото: телеграм-канал Янины Павленко

На улицах Московской и Гоголя в Ялте установили 17 новых скамеек, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

– [Сейчас лавочек] больше, чем было до благоустройства территорий (часть добавили по просьбам жителей). Все новенькие, – цитирует градоначальницу Крымское информационное агентство.

Павленко добавила, что также в Ялте обновляют скамейки в парках и скверах. На нижней набережной установили деревянные настилы (их убирали на сезон штормов).

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