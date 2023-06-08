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НовостиПроисшествия8 июня 2023 9:26

Крымчанин спилил деревьев на 1,3 миллиона рублей

Мужчину могут посадить на семь лет
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бахчисарайском районе 52-летнего жителя Крыма обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений, сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В марте фигурант с помощью бензопилы незаконно спилил 17 сырорастущих дубов. При этом у мужчины не было лесорубочного билета. Сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей.

– В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, на имущество обвиняемого наложен арест, – отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в Бахчисарайский районный суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.