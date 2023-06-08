Власти Крыма компенсируют ущерб рисоводческим предприятиям, рассчитывавшим на воду Северо-Крымского канала

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Крымские рисоводческие предприятия, засеявшие поля с расчетом на воду из Северо-Крымского канала, получат компенсацию. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Власти Крыма принимают меры для того, чтобы уменьшить отток воды из канала после частичного разрушения Каховской ГЭС, однако ожидается, что со временем канал все же обмелеет.

– Решение принято. Полностью компенсируем все затраты, которые понес руководитель сельхозпредприятия, – цитирует Аксенова Крымская газета.

Глава республики добавил, что полив остальных культур, требующих гораздо меньше воды, будет осуществляться из водохранилищ, которые заполнены более чем на 80%.

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