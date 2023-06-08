Аксенов наградил крымских социальных работников

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Аксенов наградил социальных работников республики. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

– Вручил заслуженные награды социальным работникам Республики Крым в честь профессионального праздника, – написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что сотрудники социальных служб помогают нуждающимся и попавшим в сложную жизненную ситуацию. Кроме того, они уделяют максимум внимания участникам специальной военной операции.

– Каждый соцработник изо дня в день доказывает: мы – одна сила, одна команда президента, а значит, обязательно решим все задачи. Потому что умеем поддержать друг друга, найти силы преодолеть любые препятствия, что бы ни было, – написал Аксенов.

Глава Крыма поблагодарил соцработников за их труд, преданность делу, внимательность и чуткость.