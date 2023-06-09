НовостиОбщество 8 июня 2023 22:30

Погода на 9 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 26 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 9 июня 2023 года в Крыму и Севастополе