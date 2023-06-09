Погода на 9 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 26 градусов

У берегов Алушты морская вода прогрелась до +20°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 июня на Крымском полуострове по-летнему теплая пятница.
- Сохранится сухая солнечная погода, - сообщили синоптики Крымского гидрометеоцентра.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 24...26°.
В Севастополе переменная облачность. Днем преимущественно без осадков, западный ветер 5-10 м/с., тепло 24…26°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +23…+24°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +23…+25°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +25…+27°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +25…+27°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +24…+26°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +23…+24°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +23…+24°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +25…+27°, восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +24…+25°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +24…+26°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +23 …+24°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +18…+20°.
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