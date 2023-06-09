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НовостиОбщество8 июня 2023 22:30

Погода на 9 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 26 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 9 июня 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
У берегов Алушты морская вода прогрелась до +20°.

У берегов Алушты морская вода прогрелась до +20°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 июня на Крымском полуострове по-летнему теплая пятница.

- Сохранится сухая солнечная погода, - сообщили синоптики Крымского гидрометеоцентра.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 24...26°.

В Севастополе переменная облачность. Днем преимущественно без осадков, западный ветер 5-10 м/с., тепло 24…26°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23…+24°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +23…+25°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +25…+27°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +25…+27°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +24…+26°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +23…+24°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +23…+24°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +25…+27°, восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +24…+25°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +24…+26°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +23 …+24°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +18…+20°.

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