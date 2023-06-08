Севастополец пытался продать более 100 грамм наркотиков

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В Севастополе местного жителя 1983 года рождения обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В начале марта севастополец захотел подзаработать и договорился с неизвестным о совместном сбыте наркотиков. Материалы в отношении сообщника горожанина выделены в отдельное производство. Обвиняемый получил от подельника координаты тайника. Там было более 100 грамм запрещенных веществ.

– В дальнейшем за денежное вознаграждение он собирался расфасовать наркотик на мелкие дозы, поместить их в «закладки» на территории Севастополя и сбывать наркозависимым лицам, предоставляя сведения о местах их расположения, – рассказали в прокуратуре.

Однако севастопольца задержали сотрудники ФСБ. Это произошло после изъятия оптовой партии наркотиков в лесу в Балаклавском районе. Фигуранта заключили под стражу. Уголовное дело направили в Балаклавский районный суд.