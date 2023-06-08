МЧС предупредило крымчан о высокой пожароопасности 9-11 июня

В западных и центральных районах Крыма в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность Фото: Иван МАКЕЕВ

В западных и центральных районах Крыма в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

– 9-11 июня в западных и в центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность, – говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что с 1 апреля в Крыму открыт пожароопасный сезон. В этот период запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность и мусор в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.

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