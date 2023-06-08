В ДТП с опрокинувшимся грузовиком в Севастополе пострадал водитель Kia

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В четверг, 8 июня, в Севастополе столкнулись Kia и грузовик Isuzu, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 6.50. 39-летний мужчина ехал за рулем Kia по улице Чернореченской. На правом закруглении дороги легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Isuzu. От удара грузовик опрокинулся. За рулем этой машины был 36-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель Kia. Он получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего увезли в больницу.

– Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, – отметили в полиции.