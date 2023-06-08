Хуснуллин: запуск движения порожних грузовиков по Крымскому мосту возможен при спокойной обстановке

Фото: правительство Республики Крым

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что запуск движения пустых грузовиков по Крымскому мосту возможен в случае спокойной обстановки.

По его словам, движение грузовиков пока не запускают в связи с «вопросами безопасности».

– Как только обстановка будет более спокойна, мы запустим машины. Сегодня у нас технически все возможности есть, оба пролета полноценно действуют, – цитирует Хуснуллина ТАСС.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, из-за чего загорелись цистерны поезда. В результате погибли четыре человека. В море обрушились два автомобильных пролета моста, которые шли в сторону полуострова. Позже президент России Владимир Путин назвал происшествие терактом. По данным ФСБ, организатором взрыва стали Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов.

5 мая на Крымском мосту открыли движение по второму железнодорожному пути. Специалисты заменили два пролетных строения, для которых поставили 524 тонны металлоконструкций. В феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста.

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