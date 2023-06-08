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НовостиОбщество8 июня 2023 14:08

Паромы в Севастополе не будут ходить до 20 июня

Переправа в городе-герое не работает уже месяц
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе продлили срок ремонта парома «Адмирал Истомин». Как сообщил и.о. замгубернатора города-героя Павел Иено, возобновление работы переправы вновь откладывается.

- Два парома остановились по аварийным случаям. Это «Адмирал Истомин» и «Адмирал Лазарев». По обоим разобрались. «Адмирал Лазарев» находится сейчас в доке, к ремонтным работам приступили, - подчеркнул Павел Иено.

Как добавил и.о. вице-губернатора, вывести паром на линию планируется 20 июня. На данный момент в городе занимаются поиском запчастей.