В Евпатории отремонтируют 27 улиц до конца 2023 года

Фото: пресс-служба администрации Евпатории

До конца 2023 года в Евпатории планируют отремонтировать 27 улиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Елена Демидова.

– В Старом городе стартовал долгожданный ремонт дорог! Сегодня начали с улиц Володарского и Просмушкиных, – написала градоначальница.

По ее словам, всего до конца 2023 года в Евпатории отремонтируют 27 улиц и около 11 километров улично-дорожной сети. Глава администрации добавила, что там появятся новые бордюры и долгожданная дорога без ям.

– Конечно же, на время проведения работ нам придется потерпеть, стройка – это всегда пыль, шум и неудобства, но результат того стоит. Поэтому относимся с пониманием и ждем, – отметила Демидова

Глава добавила, что список улиц, нуждающихся в ремонте, намного больше.

– Поверьте, для того, чтобы начать работать здесь, приложено много усилий нашей команды. Дальше - больше! – заключила глава администрации.