В ДТП в Крыму пострадали мотоциклист и его 16-летний пассажир

Фото: пресс-служба МВД по РК

В четверг, 8 июня, в Кировском районе столкнулись мотоцикл Kawasaki и автомобиль Hyundai Tucson, в результате чего пострадали две человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 14.35. 24-летний молодой человек ехал на мотоцикле по автодороге Белогорск – Феодосия в сторону Симферополя. В какой-то момент Kawasaki врезался в Hyundai, который двигался впереди. В МВД отметили, что авария произошла из-за несоблюдения дистанции.

– В результате ДТП водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение, – добавили в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

– Прокуратура Республики Крым контролирует установление правоохранительными органами обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.