Крымчанин сжег автомобиль и получил 3,5 года колонии-поселения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Феодосии 49-летнего местного жителя признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога и повлекшем причинение значительного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Инцидент произошел еще в августе 2019 года. Крымчанин решил сжечь автомобиль Gentra. Машина была припаркована возле одного из домов. Мужчина убедился, что никто его не видит, положил бумагу под подкрылок левого переднего колеса, а затем поджег ее. После этого загорелся подкрылок, а подсудимый скрылся.

– От преступных действий подсудимого пламя распространилось по поверхности лакокрасочного покрытия кузова транспортного средства, а также в салон и область моторного отсека, приведя транспортное средство в непригодное для эксплуатации состояние, а также уничтожив установленную в салоне автомобиля магнитолу, – отметили в суде.

Общая сумма ущерба составила 500 тысяч рублей. Житель Феодосии полностью признал свою вину. Крымчанин ранее не судим. По месту жительства он характеризуется отрицательно, а по месту работы – положительно.

– Смягчающими наказание обстоятельствами, суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступлений путем признательных показаний в ходе всего периода расследования, а также признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие на иждивении малолетних детей и престарелой матери, – говорится в сообщении.

Отягчающих обстоятельств суд не нашел. Гражданский иск, заявленный владельцем авто, полностью удовлетворен. Крымчанина приговорили к 3,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии - поселении.

– Приговор не вступил в законную силу, – отметили в суде.