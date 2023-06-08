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НовостиПроисшествия8 июня 2023 17:28

В Крыму уничтожили 21 боеприпас времен Великой Отечественной войны

Опасные предметы обнаружили в Ленинском районе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 8 июня, в Ленинском районе Крыма уничтожили 21 боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в селе Бондаренко, вдоль береговой линии, нашли три артиллерийских снаряда калибром 75 миллиметров. Кроме того, в селе Курортное обнаружили 17 минометных мин калибром 60 миллиметров, а также один выстрел осколочный гранатометный. Эти боеприпасы также нашли вдоль береговой линии.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли 10 человек и четыре единицы техники.