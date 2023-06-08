Аксенов: курортный сезон-2023 в Крыму пройдет в урезанном варианте

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году курортный сезон в Крыму пройдет в урезанном варианте. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Сезон так или иначе глобальным не будет, у нас есть ограничения в транспортной логистике: аэропорт не работает, а поездами мы максимум 1,5 млн перевезем туристов, – отметил руководитель региона.

Кроме того, часть туристов едут на полуостров на автомобилях. Однако из-за информационной повестки немало людей опасаются посещать Крым.

– Поэтому мы сезон в этом году проведем в урезанном варианте. Но хочу заверить, что в Крыму туристам ничего не угрожает, – подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма добавил, что предприятия туристической сферы, которые не сокращают сотрудников в течение четырех месяцев, получат в качестве компенсаций минимальные размеры оплаты труда. Аксенов отметил, что в этой сфере трудятся около 30 тысяч человек. На выплаты этим людям выделили более 2,5 млрд рублей. Кроме того, после сезона поддержку получат и те отельеры, которые так и не смогли открыться для туристов.