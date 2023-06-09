В Крыму пропавшего 47-летнего жителя Евпатории нашли мертвым

Ориентировка на Бориса Матвеева была размещена в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму мужчину, которого искали почти две недели, обнаружили мертвым.

- Найден, погиб, - такой информация появилась в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым, где раннее была размещена ориентировка на Матвеева Бориса Ивановича.

47-летний житель Евпатории исчез из поля зрения родных 26 мая этого года. Теперь же остается только выразить соболезнования близким погибшего Бориса Матвеева.

Волонтеры не разглашают информацию о том, что же стало причиной гибели крымчанина.

Напоминаем, что на Крымском полуострове до сих по не могут найти 40-летнюю Аллу Топорину, 74-летнюю Марию Лебедеву (Мурычеву), 47-летнего Аймета Засеева и 33-летнего Николая Чиркова. А значит еще жива надежда, что их найдут живыми и невредимыми.

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