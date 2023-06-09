Глава Крыма Аксенов не сомневается, что Россия скорректирует цели СВО

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Крым 24» предположил, что цели специальной военной операции России на Украине могут быть скорректированы.

– Ситуация меняется ежедневно, думаю, что все-таки и цели будут так или иначе скорректированы, я лично не сомневаюсь, – сказал Аксенов.

Глава республики отметил, что он «изначально» считал, что если большая часть Украины не пройдет демилитаризацию, то страну быстро примут в Евросоюз и НАТО, и России будет непросто наладить с этим государством отношения.

В том же интервью Сергей Аксенов заявил, что никакая сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает. По его словам, в случае наступления ВСУ ничего не светит, Крым готов к любому развитию событий.

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