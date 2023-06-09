Крымские медики освятили халаты в Свято-Троицком монастыре

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Сегодня в соборе Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе состоялся чин освящения белых халатов медицинских работников. Церемония традиционно проходит в дни памяти святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского.

– 11 июня православная церковь чествует и празднует день памяти Святителя Луки. И именно в преддверии этого светлого дня здесь, на территории Свято-Троицкого женского монастыря, происходит освящение у мощей Луки белых халатов. В мероприятии участвуют действующие медики, ветераны отрасли и студенты медики, – цитирует Крымское информационное агентство министра здравоохранения Республики Крым Константина Скорупского.

Святителя Луку причислили к лику святых в 2004 году. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (так звали святого в миру. – От ред.) родился в 1877 году в Керчи. Талантливый хирург, автор труда «Очерки о гнойной хирургии» в 1923 году принял монашеский постриг и взял имя Лука. В годы Великой Отечественной войны он был главным хирургом в госпитале Красноярска. Последние года жизни провел в Симферополе.

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