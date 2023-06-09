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НовостиПроисшествия9 июня 2023 7:40

Губернатор Севастополя предупредил о стрельбе во время тренировки флота

Учения пройдут на Северном молу
Дмитрий Коренев
В Севастополе военные регулярно проводят учения

В Севастополе военные регулярно проводят учения

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе днем в пятницу пройдут учения Черноморского флота с практической стрельбой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

– На Северном молу ориентировочно с 11:30 флот будет проводить тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны) с практической стрельбой, – написал он в своем телеграм-канале.

В Севастополе военные регулярно проводят учения, в том числе с практической стрельбой. Последний раз о тренировке флота сообщалось накануне вечером.

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