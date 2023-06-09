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НовостиПроисшествия9 июня 2023 9:17

В Судаке собака покусала 13-летнюю девочку

Прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Виктория Гаврик

Фото: Виктория Гаврик

В Судаке собака напала на 13-летнюю девочку и укусила ее. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Девочка шла мимо калитки соседского дома. Оттуда выскочила собака и укусила подростка. В результате пострадавшая получила укушенную рану средней степени левого бедра. Мать девочки обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство подало иск в суд о взыскании с владелицы животного компенсации морального вреда.

– Рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры, – говорится в сообщении.