В Судаке собака покусала 13-летнюю девочку

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В Судаке собака напала на 13-летнюю девочку и укусила ее. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Девочка шла мимо калитки соседского дома. Оттуда выскочила собака и укусила подростка. В результате пострадавшая получила укушенную рану средней степени левого бедра. Мать девочки обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство подало иск в суд о взыскании с владелицы животного компенсации морального вреда.

– Рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры, – говорится в сообщении.