В Симферополе открылась фотовыставка «Россия с высоты птичьего полета»

Фото: Мининформ РК

В Симферополе на площади Ленина открылась фотовыставка «Россия с высоты птичьего полета», приуроченная к празднованию Дня России. Как сообщает Крымская газета, выставка подготовлена Министерством внутренней политики, информации и связи РК совместно с Русским географическим обществом.

Фото: Мининформ РК

На выставке представлены работы победителей и финалистов самого масштабного российского фотоконкурса дикой природы «Самая красивая страна», среди них есть и крымчане.

Фото: Мининформ РК

– Наша Родина необъятна. Пусть эта выставка вдохновит вас на более трепетное и бережное отношение к нашему общему дому, – приводит издание слова замглавы Мининформа РК Александра Дяченко.

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