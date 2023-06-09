Аксенов наградил крымчан в преддверии Дня России

Фото: пресс-служба главы Крыма

В преддверии Дня России, который отмечается 12 июня, глава Крыма Сергей Аксенов вручил награды жителям республики. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что наградил людей, которые своим трудом вносят вклад в процветание Крыма и России.

– Именно благодаря таким людям Россия смогла перестроиться и продолжить свое развитие, – написал глава республики.

Аксенов назвал главным достояние нашей страны людей, готовых постоять друг за друга, сплотиться вокруг президента и с достоинством выйти из любой трудной ситуации.

– Вот и сейчас, когда против нас выступили страны, стремящиеся реализовать свои имперские амбиции, мы должны быть едины как никогда. Едины в поддержке нашего Лидера и бойцов на передовой, с честью выполняющих свой воинский долг, – подчеркнул глава Крыма.

Аксенов добавил, что в пятницу, 9 июня, юные жители республики получили свои первые паспорта.

– Будущее России – за нашей молодежью! – заключил глава региона.