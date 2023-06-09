В Симферополе открылась выставка живописи и графики крымских художников

В рамках проекта планируется показать цветение Ботсада в разные времена года. Фото: пресс-служба КФУ

Во Дворце графа Воронцова в Ботаническом саду Крымского федерального университета открылась выставка живописи и графики крымских художников. Как сообщили в пресс-службе КФУ им. В. И. Вернадского, выставка организована в рамках проекта «Цветущий сад», приуроченного к празднованию 20-летнего юбилея Ботанического сада.

– КФУ и Крымское отделение Союза художников России подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения художники выходили на пленэры в нашем Ботаническом саду. Сейчас мы видим результат совместного творчества ландшафтных архитекторов и художников. Мы полагаем, что это первая выставка в череде большого их количества, – цитирует пресс-служба директора Ботанического сада им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета Анну Репецкую.

Фото: пресс-служба КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

В рамках проекта планируется показать цветение Ботсада в разные времена года.

– Начиная с апреля, художники выходили в сад и писали свои картины. Этот проект продлится в течение всего года. Мы будем писать сад и летом, и осенью, и зимой, отображая его состояние, – рассказала член Союза художников России Мария Шевчук.

Весенние работы будут выставляться, ориентировочно, в течение двух месяцев. Следующую выставку представят осенью - на ней будут представлены работы, созданные в ходе летних пленэров.

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