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НовостиОбщество9 июня 2023 13:01

Наркологический диспансер в Симферополе отремонтируют за 462 млн рублей

Работы должны быть завершены до 30 октября 2025 года
Дмитрий Коренев
Подрядная организация должна выполнить не менее 80% работ собственными силами

Подрядная организация должна выполнить не менее 80% работ собственными силами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На капитальный ремонт здания кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы им. Семашко выделили 462 млн рублей, ремонт выполнит подрядчик из Краснодара. Это следует из распоряжения главы Республики Крым «Об определении подрядчика», документ опубликован на официальном сайте правительства РК.

– Определить ООО «ЯРУС-Премьер» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт здания СП Кардиологический диспансер ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» <...> с ценой контракта 462 000 000 рублей, – говорится в тексте документа.

Подрядная организация должна выполнить не менее 80% работ собственными силами. Все работы должны быть завершены до 30 октября 2025 года.

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