В Симферополе пройдут ярмарки 10 и 11 июня

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу и воскресенье, 10 и 11 июня, в Симферополе пройдут ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На ярмарках жители и гости крымской столицы смогут купить овощи, мясо, рыбу, мед и другие продукты. В субботу ярмарки пройдут на улицах Аэрофлотская, 16, Энергетиков, 2 (Грэсовский), Героев Сталинграда 8, Залесская, 97, Севастопольская, 80/3, Киевская, 177, Кечкеметская/Бела Куна. В воскресенье, продукты можно будет купить на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавская, 119.

Кроме того, в Симферополе открылась новая ежедневная площадка по реализации сельскохозяйственной продукции. Она находится на Свободе, на улице Самохвалова, 10.