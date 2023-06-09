В Керчи на уборку улиц, дворов и парков вышли более 500 человек

Фото: телеграм-канал главы администрации Керчи Святослава Брусакова

В Керчи на уборку улиц, дворов и парков сегодня вышли более 500 человек. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков в своем телеграм-канале.

– Масштабный День чистоты проходит сегодня в Керчи. На уборку вышли более пятисот человек. Работники предприятий, организаций города, вооружившись специнвентарем, трудятся на улицах, в парках и во дворах. Грабли, цапки, веники, перчатки. За первый час работы – уже десятки мешков собранной травы, – отметил Брусаков.

Фото: телеграм-канал главы администрации Керчи Святослава Брусакова

Фото: телеграм-канал главы администрации Керчи Святослава Брусакова

Фото: телеграм-канал главы администрации Керчи Святослава Брусакова

Градоначальник поблагодарил активистов и сотрудников коммунальных служб за участие в субботнике. – Спасибо всем активистам за доброе дело! Наш город становится чище благодаря и вашим стараниям, а также сотрудникам коммунальных служб, – написал Брусаков.

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