Константинов заявил, что на Украине скифское золото разграбят

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Если скифское золото попадет на Украину, эту коллекцию разграбят. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

В пятницу, 9 июня, Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Это решение прокомментировал Константинов.

– Когда-то у нацистов уже пытались найти янтарную комнату, но она исчезла навсегда. Поэтому существует большая вероятность исчезновения скифского золота, поскольку на Украине все грабят, растаскивают, и страны фактически нет, – сказал председатель Госсовета в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, это большая проблема, поскольку ценность коллекции очень велика. Руководитель крымского парламента назвал решение суда политическим. Константинов заявил, что Нидерланды «взяли на себя большой грех».

– О чем говорит право: Крым в составе Украины имел свою конституцию. У нас было свое суверенное право, своя собственность. Она не имела никакого отношения к Киеву, – заявил Константинов.

Председатель Госсовета добавил, что после референдума о воссоединении с Россией Крым стал «совершенно самостоятельным субъектом с сохранением всей собственности».

– Теперь у нас ее украли, – заявил Константинов.