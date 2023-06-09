Константинов заявил, что на Украине скифское золото разграбят

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма
Если скифское золото попадет на Украину, эту коллекцию разграбят. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
В пятницу, 9 июня, Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Это решение прокомментировал Константинов.
– Когда-то у нацистов уже пытались найти янтарную комнату, но она исчезла навсегда. Поэтому существует большая вероятность исчезновения скифского золота, поскольку на Украине все грабят, растаскивают, и страны фактически нет, – сказал председатель Госсовета в эфире радио «Спутник в Крыму».
По его словам, это большая проблема, поскольку ценность коллекции очень велика. Руководитель крымского парламента назвал решение суда политическим. Константинов заявил, что Нидерланды «взяли на себя большой грех».
– О чем говорит право: Крым в составе Украины имел свою конституцию. У нас было свое суверенное право, своя собственность. Она не имела никакого отношения к Киеву, – заявил Константинов.
Председатель Госсовета добавил, что после референдума о воссоединении с Россией Крым стал «совершенно самостоятельным субъектом с сохранением всей собственности».
– Теперь у нас ее украли, – заявил Константинов.