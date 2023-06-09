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НовостиПроисшествия9 июня 2023 14:35

Крымчанина задержали за организацию наркопритона в Сакском районе

Молодого человека могут посадить на четыре года
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Сакском районе 27-летнего местного жителя подозревают в организации наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Крымчанин не раз предоставлял знакомым свою квартиру для употребления наркотиков. Кроме того, фигурант и сам употребляет запрещенные вещества. В МВД добавили, что молодой человек состоит на учете у нарколога. Возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Согласно законодательству, ему грозит до четырех лет лишения свободы.