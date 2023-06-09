Крымчанина задержали за организацию наркопритона в Сакском районе

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Сакском районе 27-летнего местного жителя подозревают в организации наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Крымчанин не раз предоставлял знакомым свою квартиру для употребления наркотиков. Кроме того, фигурант и сам употребляет запрещенные вещества. В МВД добавили, что молодой человек состоит на учете у нарколога. Возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Согласно законодательству, ему грозит до четырех лет лишения свободы.