В Дне чистоты в Керчи приняли участие более 500 человек

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В пятницу, 9 июня, в Керчи прошел День чистоты, в нем приняли более 500 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Святослав Брусаков.

В Дне чистоты приняли участие работники керченских предприятий и организаций. Они трудились на улицах, в парках и во дворах.

– За первый час работы – уже десятки мешков собранной травы, – отметил Брусаков.

Градоначальник добавил, что уборка проходила в различных частях Керчи. Глава администрации поблагодарил людей, принявших участие в Дне чистоты.