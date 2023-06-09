Гоцанюк и Афанасьев оценили результаты уборки в Симферополе

Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк и глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев оценили результаты уборки в столице республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель регионального правительства.

Гоцанюк и Афанасьев обошли несколько районов города.

– Оценили результаты масштабной уборки, которая ведется в крымской столице, пообщались с жителями, – рассказал председатель Совмина.

Глава крымского правительства подчеркнул, что санитарная очистка была выполнена на хорошем уровне как во дворах многоэтажек, так и в частном секторе. Гоцанюк добавил, что сотрудники администрации активно ведут работу с собственниками о необходимости соблюдения правил благоустройства.

– То, что Симферополь действительно становится чище, подтверждают и жители. Уборка производится даже там, где многие годы копился мусор, – написал председатель Совмина.

Гоцанюк также подчеркнул, что имеются мелкие недочеты, но заверил, что они будут устранены.