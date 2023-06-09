Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить работы по расчистке русел рек, в том числе и маленьких. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что недавно был на мероприятии ко Дню Балаклавы. Развожаев увидел, что русло Балаклавки завалено мусором. Он отметил, что парк чистый, а река – грязная.

– Поручил, чтобы ведомства разобрались между собой ( Горхоз, Севприроднадзор, муниципалитет) и все вместе сделали так, чтобы было чисто, – написал глава Севастополя.