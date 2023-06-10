Тишковец: в выходные на Крым обрушатся ливневые дожди

Синоптики обещают ливневые дожди в Крыму. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму на эти выходные синоптики дают неутешительный прогноз - ливневые дожди и холод. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, что том, что в ближайшее время резко ухудшится погода:

- В субботу небо начнет хмуриться из-за влияния черноморской циклонической депрессии. Ночь пройдет без дождей, но днем появятся мощные кучевые облака, сопровождаемые скоротечными ливневыми дождями и грозами. В темное время суток термометр покажет плюс 14…19, днем же в пределах плюс 19…24 градусов.

Вот и Крымский Гидрометеоцентр сообщил о штормовом предупреждении на ближайшие пару дней.

Три дня выходных и такое вот непонимание со стороны природы, но что поделать, ведь не все в человеческих руках.

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