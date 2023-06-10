В Крым перевозят 8 раненых из Херсонской области

Пострадавших госпитализируют в медучреждения Симферополя. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крым транспортируют восемь взрослых и детей, пострадавших из-за удара украинским вояк по пункту временного размещения в Херсонской области. В пресс-службе Минздрава Крыма сообщили:

- Двое несовершеннолетних, предварительно с травмами средней степени тяжести, будут госпитализированы В ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница».

Взрослых с травмами средней и тяжелой степени тяжести будут лечить в городской больнице № 6.

- Всем пострадавшим, доставленным в лечебные учреждения Крыма, будет оказана необходимая специализированная медицинская помощь, - заверил министр здравоохранения РК Константин Скорупский.

Напоминаем, что утром над Крымским полуостровом уничтожили две баллистические ракеты, выпущенные ВС Украины.

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