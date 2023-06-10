В Керчи появилась Аллея звезд «Боспорских агонов»

Аллею звезд открыли у входа в здание театра им. Пушкина
Фото: Юлия МАРКИНА
В Керчи открыли Аллею звезд «Боспорских агонов». Ее заложили у драматического театра им. Пушкина, рядом с бюстом народного артиста России Василия Ланового.
Первыми на Аллее звезд увековечили имена известных артистов Донатаса Баниониса, Кирилла Лаврова и Владимира Коренева. Они были участниками и членами жюри проводимого в Керчи Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» на протяжении многих лет.
- В дальнейшем на аллее появятся звёзды других выдающихся деятелей искусств, принимавших активное участие в подготовке и проведении фестиваля, - сообщили в пресс-службе Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника.
Памятник актеру Василию Лановому в Керчи
Фото: Юлия МАРКИНА
Участие в открытии Аллеи звезд приняла вдова Василия Ланового, народная артистка России Ирина Купченко.
Напомним, памятник Василию Лановому в Керчи установили в июне 2022 года. Известный актер был бессменным членом жюри фестиваля «Боспорские агоны» на протяжении 20 лет.
В дальнейшем Аллея пополнится новыми звездами
Фото: Юлия МАРКИНА
9 июня 2023 в Керчи состоялось торжественное открытие юбилейного XXV Международного фестиваля античного искусства. Участие в нем принимают театры из Москвы, Екатеринбурга, Ульяновска, Севастополя, Симферополя, Евпатории, Керчи.
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