В Керчи появилась Аллея звезд «Боспорских агонов»

Аллею звезд открыли у входа в здание театра им. Пушкина Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи открыли Аллею звезд «Боспорских агонов». Ее заложили у драматического театра им. Пушкина, рядом с бюстом народного артиста России Василия Ланового.

Первыми на Аллее звезд увековечили имена известных артистов Донатаса Баниониса, Кирилла Лаврова и Владимира Коренева. Они были участниками и членами жюри проводимого в Керчи Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» на протяжении многих лет.

- В дальнейшем на аллее появятся звёзды других выдающихся деятелей искусств, принимавших активное участие в подготовке и проведении фестиваля, - сообщили в пресс-службе Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника.

Памятник актеру Василию Лановому в Керчи Фото: Юлия МАРКИНА

Участие в открытии Аллеи звезд приняла вдова Василия Ланового, народная артистка России Ирина Купченко.

Напомним, памятник Василию Лановому в Керчи установили в июне 2022 года. Известный актер был бессменным членом жюри фестиваля «Боспорские агоны» на протяжении 20 лет.

В дальнейшем Аллея пополнится новыми звездами Фото: Юлия МАРКИНА

9 июня 2023 в Керчи состоялось торжественное открытие юбилейного XXV Международного фестиваля античного искусства. Участие в нем принимают театры из Москвы, Екатеринбурга, Ульяновска, Севастополя, Симферополя, Евпатории, Керчи.

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