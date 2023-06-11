Константинов назвал бредом планы Киева по захвату Крыма

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал бредом планы Киева по захвату полуострова. Глава законодательной власти республики призвал не обращать внимания на подобные заявления.

Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Крым захватят, когда «будет тепло». Константинов подчеркнул, что полуостров надежно защищают Вооруженные Силы Российской Федерации.

– Чем больше мы будем обращать внимание на всякого рода их (представителей Киева) словоизвержения, тем больше позволяем им за наш счет наливаться несуществующей значимостью. Пусть свой бред разгоняют только по своим ресурсам, – сказал Константинов агентству РИА Новости.

Ранее командир отряда специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что трех армейских корпусов, накопленных Вооруженными силами Украины, будет недостаточно для захвата Крыма.