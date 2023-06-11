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НовостиОбщество11 июня 2023 7:44

Константинов: государственность Украины существует только в соцсетях

Будущее этой страны председатель Госсовета назвал важным вопросом
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

На сегодняшний день украинская государственность существует лишь в социальных сетях. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Глава законодательной власти республики отметил, что государственность Украины уже фактически утрачена.

– Она есть в каких-то средствах массой информации, социальных сетях, но по факту государственность там убита, – подчеркнул руководитель крымского парламента.

По его словам, будущее Украины и ее границ является важным вопросом для обсуждения.

Напомним, Константинов назвал бредом планы Киева по захвату Крыма. Председатель Госсовета призвал не обращать внимания на подобные заявления.