Количество жертв ДТП в Бахчисарайском районе увеличилось до пяти

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Количество жертв ДТП, которое произошло в воскресенье, 11 июня, в Бахчисарайском районе, увеличилось до пяти. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла около 10.10. Женщина ехала за рулем Kia по автодороге Береговое – Бахчисарай. В какой-то момент легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Renault. В результате ДТП погибли четыре человека. Оба водителя и двое пассажиров Renault получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в аварии пострадали четверо несовершеннолетних. Они также находились в салоне Renault.

В СК уточнили, что авария произошла районе села Кочергино. По данным ведомства, Kia врезался не в Renault, а в Dacia Logan MCV.

– В результате дорожно-транспортного происшествия погибла сама водитель Kia, мужчина, находившийся за рулем Dacia и две женщины-пассажира, – отметили в Следственном комитете.

Четверых пострадавших несовершеннолетних увезли в больницу. Один из них скончался в медучреждении. Руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.