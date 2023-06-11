В Крыму предложили изменить систему сертификации пляжей

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Национальную систему сертификации пляжей «Синий флаг» необходимо дополнить требованиями, которые учитывают экологическую составляющую. Такое мнение высказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

– В Крыму есть пляжи, имеющие «синий флаг», это российская система сертификации, но она подразумевает прежде всего наличие определенных сервисных опций, не экологических, – цитирует чиновника агентство ТАСС.

Волченко отметил, что сертификацию хотят сделать более экологосориентированной. Министр отметил, что такую систему необходимо внедрять не только в Крыму, а по всей России. Но это, по его словам, случится не в 2023 году.

– Однозначно такую сертификацию нужно создавать, мы это с коллегами уже проговаривали, – отметил руководитель Минкурортов.

Глава ведомства рассказал, что в Крыму около 10 пляжей соответствуют категории «синий флаг». С 2015 года количество оборудованных пляжей увеличилось с 230 до более 400.