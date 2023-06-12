Минкурортов Крыма: модульные отели дадут импульс развитию небольших поселков

Фото: пресс-служба Минкурортов РК

Модульные некапитальные отели, построенные с использованием средств грантовой поддержки, способствуют развитию небольших поселков Крыма. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

– Модульные некапитальные отели построены в том числе в таких местах, где капитальное строение возвести невозможно, в том числе в лесном фонде, – цитирует руководителя Минкурортов агентство ТАСС.

Глава ведомства пояснил, что речь идет о строительстве на сваях. По его словам, такие комплексы становятся градообразующими для небольших поселков. Так, в село Оленевка Черноморского района приходят большие инвестиции. Волченко отметил, что там уже есть девелоперские проекты. Министр пояснил, что такие средства размещения пользуются популярностью у туристов, путешествующих на автомобиле.

– Сейчас порядка 70% к нам приезжают автомобильным транспортом. Крым просто предназначен для автопутешествий, – убежден Волченко.

По его словам, многие туристы живут в одном месте по три-четыре дня, перемещаясь из одной локации в другую. Отсюда возникает потребность в доступных и качественных средствах размещения. Министр отметил, что в начале курортного сезона заполняемость модульных отелей не меньше, чем у капитальных гостиниц.