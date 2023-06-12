В Симферополе откроют новую инклюзивную детскую площадку

Фото: кадр видео пресс-службы администрации Симферополя

В 2023 году в парке имени Ю.А. Гагарина в Симферополе появится новая инклюзивная детская площадка. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Площадка предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья.

– Проектом предусмотрено создание различных игровых элементов, а также зон отдыха, – отметил директор муниципального бюджетного учреждения «Парки столицы» Роман Филипенко.

По его словам, работы собираются завершить до 1 июля. Филипенко подчеркнул, что ни одно дерево при строительстве не пострадает. Площадь объекта составляет около 400 квадратных метров. Деньги выделили из муниципального бюджета.