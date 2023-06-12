Крымские спасатели подняли флаги России на вершины гор

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В День России, 12 июня, крымские сотрудники МЧС подняли триколоры на вершины гор. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев, начальник «КРЫМ-СПАС» Андрей Назаренко и шестеро спасателей поднялись на вершину горы Демерджи в Алуште.

– Поднявшись на высоту 1359 метров над уровнем моря, они водрузили там флаги Российской Федерации, Крыма, КРО «РОССОЮЗСПАС» и ГКУ РК КРЫМ-СПАС», – говорится в сообщении.

Кроме того, семеро спасателей подняли флаги России, Крыма и ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» на Белой скале в Белогорском районе. Ялтинские спасатели установили российский триколор на так называемых «зубцах» вершины горы Ай-Петри. В Судаке сотрудники «КРЫМ-СПАС» водрузили флаги России, Крыма и ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» на горе Ай-Георгий.