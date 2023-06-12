В Крыму начали собирать эфиромасличную розу

Фото: Никитский ботанический сад

В Крыму стартовал масштабный сбор эфиромасличной розы. Об этом сообщает «ТВ Центр».

Розу используют для производства косметики, в медицинских целях и даже в кулинарии. Под Бахчисараем выращивают сорта «Радуга» и «Лань». Там высокая концентрация эфирного масла. Это самая большая плантация в России. Ее площадь составляет 30 гектар.

С одной тонны лепестков получают тонну гидролата или душистой воды и 100 грамм масла. Гидролат и масло используется в ароматерапии и косметологии. Каждый год в среднем собирают от 30 до 40 тонн лепестков. В этом году весной были обильные осадки и розы успели набрать сок. Поэтому аграрии ждут большой урожай.