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НовостиОбщество12 июня 2023 22:05

Погода на 13 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 25 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 13 июня 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вода в Черном море прогрелась до +17…+21°.

Вода в Черном море прогрелась до +17…+21°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, возможен град, шквал 15-20 м/с., - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с., температура воздуха днем 23...25°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь, гроза. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 23…25°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23…+24°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +12…+23°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +22…+23°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Саках +22…+25°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями, ливень.

В Керчи +21…+22°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +22…+23°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Судаке +22…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +23…+24°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, ливень.

В Джанкое +23…+24°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +21…+23°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +22 …+23°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +17…+21°.

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