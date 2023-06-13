Погода на 13 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 25 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +17…+21°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
13 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, возможен град, шквал 15-20 м/с., - отметили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с., температура воздуха днем 23...25°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь, гроза. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 23…25°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +23…+24°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +12…+23°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +22…+23°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Саках +22…+25°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями, ливень.
В Керчи +21…+22°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, дождь.
В Феодосии +22…+23°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Судаке +22…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +23…+24°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, ливень.
В Джанкое +23…+24°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +21…+23°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +22 …+23°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.
Вода в Черном море прогрелась до +17…+21°.
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