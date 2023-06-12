Где в Симферополе 13 июня отключат свет

Электричество отключат из-за ремонтных работ.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
13 июня в отдельных районах Симферополя отключат электричество. На несколько часов останутся без света пять десятков улиц и несколько переулков.
Адреса отключений больше, чем наполовину совпадают в теми, что были на минувшей неделе.
Не изменился и временной промежуток ограничения подачи энергии: в пресс-службе компании «Крымэнерго» сообщили, что перебои с электроснабжением запланированы с 8.00 до 17.00.
Где в Симферополе пропадет электричество 13 июня 2023:
бульвар Франко, 7а, 9, 13, 6-10 ;
улица Дзержинского, 4, 4а, 8, 7, 9а, 9/9;
улица Шполянской, 7/9
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165-167 ;
проезд Второй Петровский, 1-3 ;
шоссе Евпаторийское, 41/5-83/1 ;
шоссе Евпаторийское/улица КИМ, 69/56, 71/89;
переулок Кимовский, 9-13 ;
переулок Персиковый, 3;
улица Ракетная, 6-8 , 1/83-11, 13;
улица Хромченко, 23/5;
улица Акъ-Кая, 2, 1-5 ;
улица Заводская, 31;
улица Залесская, 2-16 , 1-17 , 105;
улица Дружных, 2-14 , 1-13/16 ;
улица Механизаторов, 2-40 , 1-41 ;
улица Тенистая, 2-50 , 1-55 ;
тупик Тенистый, 2-8 , 1-9 ;
проспект Победы, 226- 328 ;
улица Отважных, 2-42 , 1-39 ;
улица Белая, 2-34 , 1-37 ;
улица Маршала Рыбалко, 3;
улица Гридасова, 14;
улица Дмитриева, 2/17, 5;
улица Тесленко, 14, 11/13-25 ; по ГП-6;
улица Ясная, 2, 1-37 ; по ГП-8; улица Ясная/улица Тесленко, 23-25 ;
улица Уральская, 1, 9;
улица Генуэзская, 4-28 , 9-13 ;
улица Генуэзская/улица Механизаторов, 2/15-18 ;
улица Киммерийская, 2/27, 20, 3-21 ;
улица Братьев Айвазовских, 6-48 , 17-41 ;
улица Апрельская, 4-38 , 1-41 ;
Белое-1 по ГП-54;
улица Журавлиная, 3, 25, 39;
улица Белая, 38-42 , 29-41 ;
улица Сакская, 7-27 ;
улица Степная, 2-24 , 1-23 ;
улица Тихая, 2-12 , 1-13 ;
переулок Майский, 2-6 , 1-35 ;
улица Майская, 2-42 , 1-23 ;
заезд Майский, 2-6 , 1-9 ;
улица Киммерийская/улица Механизаторов, 1А/25А;
переулок Урожайный, 1-8;
улица Фестивальная, 2-30 , 1-21 ;
переулок Апрельский, 2-12 , 3-15 ;
переулок Фестивальный, 2-10 , 1-5 ;
улица Школьная, 2-40 , 1-51 ;
улица Ягодная, в р-не д. № 12;
улица Караимская, 6-28 , 11-17 ;
улица Крылова, 2-32 , 3-33 ;
улица Крылова, 21/22 /улица Караимская, 19, 22;
улица Турецкая, 30;
улица Севастопольская, 24;
улица Чехова, 16/17, 17-23.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50