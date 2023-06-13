В Крыму исчезла 30-летняя женщина в красных джинсах

Альвина Вельган. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым разыскивает молодую женщину, которая исчезла несколько дней тому назад.

- Пропала Вельган Альвина Олеговна, 30 лет (1993 года рождения), город Севастополь – город Евпатория. С 9 июня 2023 года ее местонахождение неизвестно, - такая информация появилась в соцсети.

В соцсети появилась ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы пропавшей: 170 см. рост, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.

Альвина Вельган была одета в белый свитер, красные джинсы и розовые кроссовки.

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В Крыму также ищут 39-летнего Павла Дугушкина, 35-летнего Самвела Аветисяна, 40-летнюю Аллу Топорину, 74-летнюю Марию Лебедеву (Мурычеву), 47-летнего Аймета Засеева и 33-летнего Николая Чиркова.

Если вы видели пропавших, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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