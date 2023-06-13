Задолжавшей по алиментам крымчанке назначили семь месяцев обязательных работ

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В Черноморском районе местную жительницу признали виновной в неоднократной неуплате алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

– Подсудимая на протяжении почти полутора лет не уплачивала алименты на 13-летнего сына, имеющего инвалидность, – рассказали в надзорном ведомстве.

Общая сумма задолженности составила около 200 тысяч рублей. Однако крымчанка ничего не делала для того, чтобы погасить долг. Суд назначил ей семь месяцев исправительных работ. 5% зарплаты женщины будут удерживать в доход государства.