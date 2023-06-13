Из затопленного здания в Севастополе эвакуировали семь человек

Фото: Спасательная служба Севастополя

В понедельник, 12 июня, в Севастополе затопило цокольной этаж, оттуда эвакуировали семь человек. Об этом сообщили в городской Спасательной службе.

Инцидент произошел в 13.03. На проспекте Античном затопило помещение цокольного этажа. На место отправились спасатели. Они эвакуировали из затопленного помещения семь человек, а также откачали воду. Все работы завершились в 17.34.

– От Спасательной службы Севастополя было задействовано шесть человек личного состава и две единицы техники, – говорится в сообщении.