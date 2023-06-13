В Керчи «Приора» сбила 44-летнюю женщину

Фото: пресс-служба МВД по РК

Во вторник, 13 июня, в Керчи «Лада Приора» сбила 44-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 8.45. 30-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по Вокзальному шоссе в сторону улицы Шлагбаумской. «Приора» сбила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую увезли в больницу.

– На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, – отметили в МВД.